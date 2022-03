Tia dá detalhes à polícia sobre morte de menina de 2 anos no Amazonas

Manaus/AM - Ana Beatriz Barbosa, de 19 anos, foi presa suspeita da morte da própria sobrinha, Lorena Ferreira Rodrigues, que tinha 2 anos. O corpo foi encontrado no domingo (27), no quintal da casa do avô da criança, na comunidade indígena Marechal Rondon, próximo a Autazes, interior do Amazonas.

Segundo o investigador Luiz Carlos Queiroz, gestor da 39ª DIP de Autazes, Ana Beatriz foi presa em flagrante, por ocultação de cadáver. No relato, a tia disse que morava em Manaus, no bairro Compensa, juntamente com seu companheiro, e que a criança estava aos cuidados da mulher, após a mãe da vítima viajar.

Ainda segundo o relato, a jovem disse que ela e o companheiro “corrigiam” a criança por meio de agressões físicas. Que no último dia 23 a criança passou mal e veio a falecer no município de Manaus.

Para ocultar o crime, a mulher com auxílio de seu companheiro, viajou até a residência de seu pai, que fica no município de Autazes, momento em que enterrou a criança em cova rasa. Posteriormente, ao ter conhecimento sobre o caso, o pai da mulher acionou a polícia.

Ana Beatriz foi presa em flagrante por ocultação de cadáver e um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar o possível crime. Ela permanecerá custodiada na carceragem da 39ª DIP à disposição da Justiça.