Terra Indígena Yanomami está há mais de 40 dias sem registro de garimpo ilegal

Manaus/AM - Dados do sistema de satélites de monitoramento da Amazônia indicam que não há avanços do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami desde o dia 6 de maio. Essa é a primeira vez que se constata a ausência de alertas de garimpos por um período tão longo de tempo, desde o início do monitoramento em agosto de 2020.

Segundo o Comando Militar da Amazônia, as imagens dos satélites são processadas diariamente e consolidadas a cada semana. Conforme as últimas informações, foi constatado um período de 33 dias sem novos focos de garimpo na região.

O resultado ocorre após ações desenvolvidas no âmbito da Operação Ágata Fronteira Norte para combater o garimpo ilegal e preservar o meio ambiente.

A Operação Ágata tem o objetivo de combater crimes transfronteiriços e ambientais, além de intensificar a presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira. É coordenada pelo Ministério da Defesa e executada pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira em cooperação com órgãos federais, estaduais e municipais e agências governamentais.

As ações das Forças Armadas acontecem em coordenação com a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Polícia Federal e a Secretaria Especial de Saúde Indígena.

Com informações da assessoria.