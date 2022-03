Terceiro suspeito do assassinato de Melquisedeque é preso em Manaus

Manaus/AM - O terceiro suspeito de ter envolvimento no assassinato de Melquisedeque Santos, 20, foi preso nesta quinta-feira (17), na Avenida Madre Tereza, no Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.



De acordo com informações da polícia, Janderson Cabral Cidade, de 20 anos, foi localizado após denúncias de que ele estava em uma casa no bairro. Policiais fizeram o cerco na residência e conseguiram deter Janderson, que não resistiu a prisão.



O homem foi encaminhado para o Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da justiça. Outro suspeito de participar do crime foi preso na última quarta (16). Já no dia do crime, dia 17 de dezembro, o primeiro suspeito identificado como Emerson de Souza Arevalo, 24, também foi preso.



Melquiseque foi morto dentro de um ônibus quando retornava para casa após um dia de trabalho. Durante o assalto, a vítima acabou levando um tiro na cabeça e morreu dentro do coletivo.