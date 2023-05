Terceirizado da Amazonas Energia é preso suspeito de furtar fio e fazer 'gato' na própria casa em Manaus

“Recebemos informações sobre um agente público que estaria furtando fios e, também, desviando a energia de forma criminosa para sua residência. Então, nos deslocamos ao local do fato e nos deparamos com os técnicos da concessionária de energia, que foram ao local e atestaram o furto”, disse.

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular da unidade do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após a polícia identificar o suspeito em outra ação de furto qualificado, abusando das informações privilegiadas de sua função como terceirizado da concessionária Amazonas Energia.

