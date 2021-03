Tentativa de chacina a jovens em futebol deixa dois mortos em Manaus

A família das vítimas acredita que o ataque ocorreu porque o time de futebol em que as vítimas pertenciam havia ganhado um campeonato, após jogar com o time de um suposto traficante. A polícia não confirma.

A Polícia informou que pelo menos dois homens, que estavam em carros diferentes, abordaram as vítimas e começaram a atirar. Marcos caiu morto ainda na rua. Naiadro conseguiu correr por alguns metros, mas foi levado desacordado para o Serviço de Pronto Atendimento do Galiléia, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Manaus/AM - Naiandro de Souza Guimarães, de 21 anos, e Marco Antônio Cardoso Reis, 20 anos, foram mortos na noite de desta sexta-feira (12), após um grupo de assassinos tentarem matar pelo menos seis jovens que estavam a caminho de um campo de futebol, na rua Arueira do bairro do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

