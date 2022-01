Técnico em Informática é condenado a 28 anos de prisão por estuprar enteada

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) cumpriu nesta quinta-feira (13) mandado de prisão por sentença condenatória em nome de um técnico em informática, de 35 anos, pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada dele, na época. O fato ocorreu entre os anos de 2015 e 2017, quando a criança tinha entre 8 e 11 anos. Ele foi condenado a 28 anos de prisão. De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, a prisão ocorreu na residência do infrator, no bairro Santo Antônio, zona Oeste. Os abusos aconteciam quando a mãe da criança, que trabalhava à noite, deixava os dois filhos na companhia do padrasto. “Quando tivemos conhecimento do caso, já fazia um ano que a mãe da menina havia se separado do infrator. Só após a separação que o irmão mais novo da vítima disse que certa noite havia presenciado o padrasto em cima da irmã”, contou a autoridade. A mãe, ao saber da situação, conversou com a vítima e ela relatou ter sido abusada sexualmente diversas vezes, e que as duas crianças foram agredidas fisicamente e ameaçadas para que não contassem sobre os atos. A ordem judicial foi expedida no dia 18 de agosto de 2020 pela juíza Articlina Oliveira Guimarães, da 2° Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. O homem foi condenado a 28 anos, cinco meses e seis dias de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), e ficará à disposição do Poder Judiciário.

