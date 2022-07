Técnica de enfermagem e marido são presos com drogas em Manaus

Manaus/AM – Uma técnica de enfermagem e o companheiro dela foram presos na noite dessa terça-feira (19), com drogas e vários documentos de RG em uma casa na rua Santa Helena, no bairro São Raimundo, na zona Oeste.

Na ocasião a Rocam recebeu denúncias de que o casal estaria vendendo drogas no local. Assim que chegaram, as equipes se depararam com o homem saindo com uma sacola nas mãos em atitude suspeita.

Eles se aproximaram e ao realizarem a revista, encontraram várias porções de drogas com o acusado. Uma varredura também foi feita dentro do imóvel, e mais drogas, um coldre de pistola e até documentos de identidade foram achados no local onde a mulher também estava.

Posteriormente, a polícia descobriu que os dois estavam em meio a uma negociação de vendas de drogas. Telefones encontrados na casa também foram apreendidos e levados para a delegacia com o casal.