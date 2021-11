Taxista é preso com drogas durante blitz em Manaus

De acordo com a polícia, ao abordar um veículo táxi Pálio de cor branca e placas NOQ7791, os policiais conseguiram encontrar durante revista pessoal com o motorista, duas porções médias de cocaína em pó. Com o outro homem foi encontrada no bolso da bermuda, a quantia de R$ 785 em espécie, dois aparelhos celulares, sendo um LG K9, de cor azul, e outro de marca Samsung Dourado J7 foram apreendidos.

