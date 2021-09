'Tavinho' é preso em cumprimento a mandado de prisão em Manaus

Manaus/AM - Otávio Oliveira de Sousa, 21, conhecido como “Tavinho”, foi preso em cumprimento a mandado de prisão temporária, nesta quarta-feira (29) . Ele é acusado de roubar um estabelecimento comercial, no dia 19 deste mês, no bairro Colônia Santo Antônio, zona Norte.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do roubo, o suspeito entrou no estabelecimento, juntamente com um comparsa, ameaçou o gerente do local com uma arma de fogo, e subtraiu toda a renda do comércio, além de levar mercadorias e o aparelho celular de um funcionário.



“Após as investigações, identificamos o indivíduo e solicitamos à Justiça pela prisão dele, e a ordem judicial foi decretada. Sendo assim, fomos até a sua casa e efetuamos a prisão. Também recebemos informações que a arma de fogo utilizada no crime estaria em posse de criminosos no Gilberto Mestrinho”, relatou Cunha.

O suspeito foi conduzido para o 18º DIP para os procedimentos cabíveis.