Tatuador é preso suspeito de estuprar cliente em Manaus

Os policiais detiveram o homem que, juntamente com a vítima, acompanhada de seus responsáveis, foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para as providências cabíveis.

Segundo informações de militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi recebida uma ligação informando sobe o crime, que teria ocorrido no estúdio de tatuagem onde o homem trabalha. Policiais foram até a casa da vítima, onde ela relatou o ocorrido. Em seguida, foram até o local de trabalho do suspeito, que negou ter cometido qualquer ato de violência contra a adolescente.

