Tambaquis recheados de cocaína são apreendidos pela PF no Amazonas; vídeo

Polícia apreende carga de Tambaqui recheado de Cocaína em Tonantins pic.twitter.com/TfWrJey10l — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 3, 2023

Manaus/AM - A Polícia Federal apreendeu 2,5 kg de cocaína dentro de tambaquis congelados no município de Tonantins, no interior do Amazonas. O peixe recheado foi localizado após inspeção de rotina em embarcações.

A droga estava dividida em tabletes de plástico, dentro dos peixes congelados, armazenados no frigorífero de um barco de passeio.

De acordo com a PF, testemunhas informaram que o pescado foi deixado na embarcação por mototaxistas e que seriam retirados por traficantes no evento da Feira do Pirarucu Manejado.

A PF investiga a procedência da droga.