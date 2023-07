Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira recebem reforço policial

Manaus/AM - Um contingente especializado da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que faz parte da operação Hórus/Fronteira Mais Segura da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foi deslocado para os municípios de Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, como reforço policial.

De acordo com a SSP, as equipes foram enviadas para auxiliar o policiamento já existente nessas localidades. A decisão foi tomada após uma reunião com o Comando-Geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no âmbito da operação Hórus, que tem como objetivo fortalecer o policiamento em diversas cidades do interior.

Os policiais deslocados são membros das tropas especializadas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) e do Choque. Com esse reforç, as tropas especializadas devem permanecer nessas regiões por um período indeterminado, conforme as necessidades dos municípios.