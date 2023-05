Suspeitos de roubos a casas usam próprios filhos como reféns e trocam tiros com a polícia em Manaus

“Nesta terça-feira (09), montamos a operação, com o apoio de policiais do gabinete do delegado-geral, e fomos recebidos de uma forma extremamente violenta, com diversos tiros que atingiram dois agentes policiais. Após negociações, eles se renderam e foram conduzidos à unidade policial para a realização dos procedimentos”, explicou Vasconcelos.

De acordo com a polícia, a dupla é investigada por integrar um grupo criminoso que atua em roubos e furtos a residências, bem como no tráfico de drogas.

Manaus/AM - Dois homens identificados como Augusto de Oliveira de Alencar Júnior, de 30 anos, e Carlos André Azevedo dos Reis, de 40 anos, usaram os próprios filhos como reféns e trocaram tiros com a polícia durante o cumprimento de mandado de prisão, nesta terça-feira (09), no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste de Manaus. Na ação, dois policiais civis foram baleados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.