Suspeitos fogem e abandonam armas que seriam usadas em ataque de facção em Manaus

Na casa, os PMs apreenderam 2 pistolas de calibre .40 e um revólver de calibre 38, que estavam dentro de uma mochila. Segundo a polícia, as armas seriam possivelmente usadas para assassinatos contra facções rivais na capital. O caso foi registrado no 1º DIP.

De acordo com informações da polícia, o material foi encontrado após uma denúncia anônima informar que havia criminosos em uma casa escondendo as armas. Os suspeitos conseguiram fugir do local ao perceberem a presença da viatura.

Manaus/AM - Três armas que seriam usadas por criminosos em um possível ataque contra uma facção rival foram apreendidas em um casa abandonada nesta terça-feira (26), no Beco Boulevard Rio Negro, no bairro Educandos, na zona Sul de Manaus.

