Suspeitos de transportar drogas no estômago são soltos em audiência de custódia em Manaus

Manaus/AM - Daniel Ferreira Menezes, de 21 anos; Maria Vitória Oliveira de Lima, de 22 anos; e Bruna Tavares Delaguila, de 23 anos, responderão em liberdade por tráfico de drogas após serem liberados em audiência de custódia, nesta terça-feira (22).

Na decisão, a juíza Rosália Guimarães Sarmento afirmou que "analisando detidamente o presente auto de prisão em flagrante delito, verifico que não foram preenchidos todos os requisitos legais pela autoridade policial". Isso porque, segundo a magistrada, a Polícia Civil do Amazonas se baseou em uma denúncia anônima e não solicitou à justiça um mandado de busca e apreensão para entrar na casa onde os suspeitos estavam.

"Os policiais limitaram-se a ir até a rua da casa, visualizaram os indivíduos, os quais, ao verem a guarnição adentraram na residência, deste modo com base em mera convicção decidiram adentrar sem autorização no imóvel onde entraram os custodiados, até porque a própria testemunha diz que o material estava em sacolas, sem a possibilidade de visualização do ilícito de forma concreta, razão pela qual, em razão da violação do domicílio", diz trecho da decisão.

De acordo com o delegado Cícero Tulio, titular do 1º DIP, Daniel seria responsável pela distribuição de drogas no entorno dos bairros Praça 14 e Centro, zona sul, enquanto Bruna e Maria Vitória ficaram encarregadas de transportar as drogas para a cidade de Paris, na França. Cada envolvido nesta ação iria receber R$ 15 mil pelo transporte.