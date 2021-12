Suspeitos de tráfico de drogas são presos com fuzil no Amazonas

Manaus/AM - Geovani da Silva Mendonça, de 20 anos, e Jefferson Meireles Carvalho, de 22 anos, foram presos, nesta quinta-feira (23), no município de Autazes, no interior do Amazonas. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante operação policial cujo objetivo era prender criminosos foragidos da Justiça. A dupla estava com várias porções de drogas, celulares, dinheiro, um revólver e um simulacro de fuzil. “Em posse dos mandados de busca e apreensão, nossa equipe revistou seis casas. Durante as diligências, conseguimos prender em flagrante os dois infratores, além de apreender armas, drogas e dinheiro”, detalhou José Sávio, titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). Procedimentos – Os dois homens responderão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles permanecerão custodiados na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

