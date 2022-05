Suspeitos de roubar caminhão com 25 mil litros de combustíveis são presos em Manaus

De acordo com a polícia, o crime foi cometido no dia 24 de março. Na ocasião, os criminosos renderam o motorista e levaram o transporte que estava carregado com 25 mil litros de gasolina e etanol.

Manaus/AM – Carlos Felipe da Silva Leite, 25, e Robson Deodato da Silva, 26, foram presos nessa quinta-feira (5), apontados como autores do roubo de um caminhão tanque com 25 mil litros de combustíveis em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.