Suspeitos de matar padrasto e enteada de 5 anos por vingança são presos no

Manaus/AM - Rodrigo Cardoso Rodrigues, de 18 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (27) e dois adolescentes de 14 e 16 anos, foram apreendidos por suspeita de envolvimento no duplo homicídio de Reginaldo Carvalho Alves, 31, e de uma criança de 5 anos, respectivamente, padrasto e enteada, ocorrida na madrugada de hoje, em Itacoatiara.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão e apreensão foi realizada durante a Operação Hórus/Fronteira Mais Segura. O crime ocorreu durante a madrugada de hoje, quando os infratores invadiram a casa da família localizada no bairro Florestal, naquele município. A criança ficou assustada com a invasão dos criminosos e abraçou o padrasto, ocasião em que ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo.

Conforme o delegado Lázaro Mendes, titular da unidade policial, as diligências iniciaram logo após as equipes tomarem conhecimento do duplo homicídio. Em seguida, foi solicitado o apoio dos policiais da Rocam, na operação de busca pelos suspeitos.

“No decorrer das diligências, Rodrigo foi capturado nas ruas do bairro Mamoud Amed, e confessou a prática criminosa. Ele também indicou a participação dos outros dois adolescentes, que posteriormente foram localizados no mesmo bairro”, informou o delegado.

Outros dois suspeitos estão foragidos com paradeiro desconhecido, e a arma de fogo utilizada no crime está em posse de um deles. As buscas continuam pela região, a fim de localizar e prender todos os envolvidos no fato criminoso.

Informações investigadas pela polícia são de que o duplo homicídio foi motivado por vingança pela morte de Aldecir Carvalho Monteiro, 23, mais conhecido como “Kaká”, que foi assassinado a facadas e terçadadas na manhã de Natal (25). Um dos suspeitos do crime seria o irmão de Reginaldo, por isso a represália.

Procedimentos

Rodrigo e os adolescentes foram conduzidos à DIP de Itacoatiara para a realização dos trâmites cabíveis, e ficarão à disposição da Justiça.