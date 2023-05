Suspeitos de matar jovem em bar no Centro são presos em Manaus

Segundo informações preliminares, a prisão ocorreu depois que militares desconfiaram de um casal com atitudes suspeitas em um carro Celta, branco. Com eles foi encontrada uma arme de fogo calibre.40. O veículo teria sido utilizado no homicídio.

Manaus/AM - Três homens e uma mulher, de identidades não reveladas, foram presos nesta sexta-feira (19) . Eles são suspeitos de assassinar Gabriel Souza Ramos, de 19 anos, dentro de um bar no Centro de Manaus, no dia 04 de abril deste ano.

