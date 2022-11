Suspeitos de matar delegado do Amazonas pertencem a quadrilha especializada em roubo de joias

Manaus/AM – A polícia revelou nesta segunda-feira (7), que David José e Mikael de Souza, envolvidos no assassinato do delegado do Amazonas Aldeney Goes, no Pará, pertence a um grupo especializado em roubo de joias.

“É uma quadrilha especializada em roubo de joias. Então tem a pessoa que visualiza a vítima, informa aos outros integrantes e aí eles fazem toda a logística para cometer o crime”, explicou o delegado Rodrigo Torres.

Ao ser preso, David, mais conhecido como “Jereba”, já tinha afirmado que um cordão de ouro usado por Aldeney foi o que chamou a atenção dele e de Mikael no momento em que o delegado chegou na drogaria.

Nesta segunda-feira (7), o grupo de policiais civis que tinha ido para o Pará para ajudar nas investigações, retornou para Manaus.

Na chegada ao Aeroporto Eduardo Gomes, a equipe conversou com a imprensa e afirmou que as investigações seguem no Pará para prender mais integrantes da quadrilha.

Além de Jereba e Mikael, presos por participação direta no latrocínio do delegado Aldeney, um casal que também pertence ao grupo e escondeu Mikael durante a fuga em Tocantins, também foi preso, mas ainda há outros criminosos em liberdade.