Suspeitos de matar criança de 8 anos a tiros são presos em Manaus

Manaus/AM - Jordan dos Santos Vaz, 21, Emerson Leão Gonçalves, 24, Wilhames Felipe Teixeira, 28, foram presos na manhã desta terça-feira (16), suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto que terminou com a morte de uma menina de apenas 8 anos de idade, no bairro Tancredo Neves, zona Leste, no último domingo (14).

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Wilhames se entregou na sede da especializada, nesta terça, acompanhado do advogado.

"Wilhames é um dos homens que aparecem no vídeo do Hospital Platão Araújo após o crime e pilotava uma moto. Ele foi ao hospital para levar um comparsa que foi agredido durante a tentativa de assalto e levou uma facada no pescoço. ", disse.

O delegado contou, que em depoimento, o trio alega ter um quarto suspeito no crime, que seria a pessoa que teria efetuado os disparos que tirou a vida da menina e deixou o padrasto dela ferido, mas até o momento, as investigação não encontraram evidências de outro suspeito.

"As investigações apontam somente os três nesta ação criminosa. Outra coisa que temos que esclarecer é sobre um homem que foi morto e encontrado com uma placa com dizer de que ele seria o autor da morte da menina. Mas o que estamos apurando é que esses três presos de hoje, podem ter envolvimento com a morte deste homem, pois eles podem ter tentado ludibriar a polícia, mas isso também está sendo apurado", comentou.

O delegado disse ainda, que após o depoimento dos suspeitos eles devem ficar a disposição da Justiça.