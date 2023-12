Suspeitos de integrarem facção são presos com armas em Manaus

Manaus/AM - Quatro homens, com idades entre 23 e 39 anos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos com quatro armas clandestinas e três motocicletas adulteradas, nessa quarta-feira (20), na comunidade indígena Urucaia, no bairro Tarumã, zona oeste,

Os suspeitos se identificaram como "seguranças" da comunidade e estavam com três pistolas 9 mm e um revólver calibre 38, duas dessas armas estavam com a numeração raspada. Segundo o delegado Alessandro Albino, o grupo foi preso após a polícia receber denúncias anônimas de que veículos roubados estavam dentro da comunidade.

"A gente estava verificando as denúncias de que veículos estavam sendo roubados, furtados e abandonados naquela comunidade. Abordamos vários veículos, conferindo chassis e marcações, e nos deparamos com duas motocicletas que estavam com esses indivíduos armados. No momento seguinte, bem concomitante, foi feita a abordagem de um terceiro indivíduo que também estava armado. Então, para nossa surpresa, foi levantada a informação através deles mesmos, dos autores, de que eles estavam ali fazendo segurança da comunidade".

Alessandro Albino afirma os homens não eram indígenas e também não explicaram que tem os teria contratado para "fazer a segurança do local". Eles também não deram informações sobre a origem das armas.

Para a polícia, os homens são suspeitos de integrar facções que mantém o domínio da comunidade.

"A gente já sabe que não é verdade e que a segurança, na verdade, está sendo feita para facções criminosas, então, as investigações vão continuar a fim da gente chegar em outros nomes que possam ter contratado esses indivíduos (...) Nós sabemos que as facções criminosas estão, infelizmente, em todas as comunidades. Então a gente está ainda nessa fase de investigação para poder chegar numa situação e numa informação mais precisa sobre esses indivíduos".

O delegado também disse que um dos homens já tinha ficha na polícia e vai responder agora por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por adulteração de sinal automotor, assim como os demais comparsas.