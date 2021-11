Suspeitos de integrar organização especialista em roubos de carros são presos em Manaus

Manaus/AM - Jefferson Karlos Souza e Souza, 27; Jurcilan Reis de Oliveira, 22; Wanderson Cardoso Gomes, 29; Marcus Paulo Farias de Aguiar, 29; e Lukas Whashington Melo Rabelo, 23, foram presos durante uma ação realizada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), nesta terça-feira (9), em Manaus.

O grupo é suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em roubo de veículos.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Derfv, as diligências ocorreram em três frentes investigativas, apurando denúncias de roubos e apropriação de alguns veículos oriundos de furtos.

“Durante a operação, foram identificados três veículos relacionados a roubos em empresas locadoras, e os outros dois como roubos efetuados contra motoristas de aplicativos”, disse o delegado.

No cumprimento dos mandados , foi recapturado um veículo Amarok V6, roubado ainda na manhã desta terça-feira, mas não foi realizada a prisão do autor do crime.

Os mandados de prisão temporária foram expedidos nos dias 27 e 29 de outubro deste ano.

Jefferson , Jurcilan, Wanderson, Marcus e Lukas Whashington Melo Rabelo foram encaminhados à sede da Derfv, onde serão ouvidos. Em seguida, irão passar por exame de corpo de delito e, posteriormente, direcionados para a audiência de custódia.