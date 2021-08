Suspeitos de homicídios e estupro são presos em operação da PC em Manaus

Um deles é acusado de estuprar e matar uma pessoa e outro, além de líder do tráfico seria o autor do assassinato de um pedreiro. O terceiro criminoso não fteve o nome divulgado.

A ação acontece desde às 6h, em vários bairros e zonas de Manaus. Até o momento, foram presos Paulo Henrique Pinheiro Ramos, 38, no bairro Novo Reino I, e Diego Chaves Rodrigues, 28 anos, detido no bairro Nova Floresta, na Zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.