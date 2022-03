Suspeitos de furto a distribuidora de gás no interior do Amazonas são presos

“No momento da prisão, eles estavam reunidos na casa de Renato, mas todos moravam na rua Brasília, são vizinhos. Conseguimos recuperar os celulares e parte do dinheiro. Quando iam praticar os delitos, dois deles saiam em uma motocicleta, enquanto outro ficava à paisana, dando apoio e observando as ações”, contou o delegado.

Conforme o delegado Caio Sabino, os suspeitos levaram aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Após o crime, as equipes policiais colheram imagens das câmeras de segurança das proximidades do estabelecimento e, menos de 24 horas, prenderam os indivíduos na rua Brasília, bairro Juruá, onde moravam.

