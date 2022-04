Suspeitos de espancar homem em rua são presos após atirarem contra polícia em Manaus

Dentro da casa, a polícia apreendeu uma bolsa com 25 pinos de supostamente cocaína, dinheiro e uma submetralhadora caseira de calibre 9mm. Outras porções de drogas e uma capa de colete balístico também foram encontrados. O material e os suspeitos foram apresentados no 14º DIP.

De acordo com informações da polícia, denunciantes informaram que na rua A-01 do mesmo bairro havia um homem sendo espancado e ameaçado de morte por um grupo de criminosos. Durante a apuração da denúncia, policiais militares localizaram dois dos agressores.

