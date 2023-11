Suspeitos de assalto à loja de celulares no centro são presos em Manaus

Após análise das câmeras, as equipes da Derfd conseguiram localizar e prender três dos cinco envolvidos no crime.

Manaus/AM - As câmeras do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, conhecido como “Paredão”, auxiliaram na prisão de três pessoas, na tarde desta sexta-feira (10), suspeitas de participarem do assalto a uma loja de aparelhos celulares no Centro de Manaus, no dia 26 de outubro deste ano. Uma motocicleta usada pelos criminosos foi apreendida, além de cinco celulares e munições.

