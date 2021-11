Suspeitos de assaltar estudantes são localizados e presos em Manaus

De acordo com informações da polícia, a viatura foi abordada por um homem que informou ter presenciado um assalto a mão armada e localizou o veículo, Fiat Mobi, branco, de placa QJP-9F43 no mesmo bairro.

Manaus/AM- Na tarde desta quarta-feira (24), três suspeitos de cometerem assaltos na zona Leste de Manaus foram presos pela polícia. Eles estavam no veículo que foi gravado por câmeras de segurança quando um assaltante armado abordou quatro estudantes, na tarde de ontem (23), no bairro Gilberto Mestrinho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.