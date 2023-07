Suspeitos de assaltar empresa são procurados pela polícia em Manaus; vídeo

A PC-AM solicita a quem tenha qualquer informação que possa levar à identificação dos homens, pode ser repassada por meio dos números (92) 3667-7629 e (92) 99442-2336, disque-denúncias do 29º DIP, telefone residencial e whatsapp, respectivamente, ou pelo 181, da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

“Ambos portavam armas de fogo no momento da ação criminosa. Um deles estava trajando uma calça escura, camisa de manga curta branca e boné amarelo, com um capacete rosa pendurado no antebraço esquerdo, e outro estava vestindo calça jeans e camisa de manga curta verde”, falou o delegado.

De acordo com o delegado Márcio André, titular da unidade policial, na ocasião do crime, os suspeitos subtraíram uma elevada quantia em dinheiro, além de objetos pessoais dos proprietários da empresa e de alguns de seus funcionários.

Manaus/AM - Dois homens estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por roubo, ocorrido no dia 20 de abril deste ano, em uma empresa localizada na rua Letra Chinesa, bairro Mauazinho, zona leste de Manaus.

