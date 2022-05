Suspeitos de arrastão são mortos em tiroteio com a polícia em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, ainda não identificados, morreram ao trocarem tiros com a polícia nesta terça-feira (10), no núcleo 16, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Eles eram suspeitos de fazerem arrastão na área e estavam com duas armas e munições.

Os Policiais Militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) estavam em patrulhamento quando foram informados que a dupla estava em uma moto cometendo diversos assaltos nos núcleos 15 e 16. Durante buscas, os policiais encontraram os suspeitos nas proximidades do Complexo do Chapéu de Zinco e deram o sinal de parada, no entanto, os dois homens começaram a atirar contra a viatura.

Durante o tiroteio, a dupla foi baleada e morreu ao dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.