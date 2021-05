Suspeito tenta se esconder em telhado mas acaba preso pela PM em Manaus

Manaus/AM - Foi preso nesta sexta-feira (28), por volta das 15h30, um homem de 20 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, apontado de estar comercializando entorpecentes no beco Girau, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Com o jovem, a polícia encontrou e apreendeu: 55 porções de substância com aspecto de oxi; 50g de substância com aparência de maconha e a quantia de R$ 193.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a guarnição recebeu uma denúncia via linha direta, informando a venda de drogas no referido endereço. Diante da denúncia, as equipes das viaturas 6155 e 6154, foram até o local para averiguação. No instante em que chegaram os suspeitos fugiram. Um deles tentou fugir pela laje das casas, mas foi detido ao atravessar um telhado de uma residência.

Em virtude do flagrante, o homem foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.