Suspeito tenta fugir e é preso com arma e drogas dentro de casa em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 25 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso neste domingo (27) após denúncias anônimas de que ele estaria armado e vendendo drogas em plena luz do dia. A prisão ocorreu no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais receberam denúncia de que um homem estaria vendendo drogas livremente na rua. na rua Djalma Dutra, no bairro Nossa Senhora das Graças. Ao chegar no local informado, encontrou o suspeito que, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir para dentro de um apartamento. Contudo, ele foi alcançado pela equipe e teria confessado os crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Com ele, os policiais encontraram 22 porções de maconha. Na casa, encontraram uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 28, com três munições intactas do mesmo calibre.

O suspeito foi preso e o material apreendido, encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais. Verificou-se na unidade que o homem já possuía registro policial por tráfico de drogas.