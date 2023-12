Suspeito joga mochila com rifle e drogas ao fugir da polícia em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

De acordo com o comandante da Força Tática, tenente-coronel Dionísio Muniz, a apreensão foi realizada durante patrulhamento de rotina da unidade especializada na Feira da Panair. “A equipe policial avistou um indivíduo que tinha uma bolsa. Ao perceber a presença dos policiais, o homem fugiu para um beco. Foi realizada incursão no local, onde encontrou-se a bolsa abandonada e dentro dela toda a materialidade”, explicou o comandante da Força Tática.

