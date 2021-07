Suspeito é procurado pela polícia após criar perfil falso para estuprar adolescente no Amazonas

Manaus/AM - Allan Pacheco de Souza, de 39 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas pelo estupro de uma adolescente de 14 anos. O crime ocorreu no dia 12 de junho deste ano, em Uricurituba, interior do Amazonas

Segundo o investigador de polícia Paulo Rodrigues, gestor da 41ª DIP, a adolescente relatou que no mês em que o crime ocorreu, recebeu uma solicitação de amizade, por meio de uma rede social, de uma mulher que residia em Urucurituba, no entanto, posteriormente, a adolescente descobriu que era Allan utilizando o perfil falso, na qual ele se passava pela sua ex-companheira, com o intuito de ganhar a confiança da vítima.

“Para efetuar o crime, o autor ofereceu um convite para que a adolescente ornamentasse uma suposta festa surpresa que ele estava preparando para a filha dele, e pelo serviço ela receberia R$ 150. Diante disso, a vítima aceitou o convite e passou o endereço dela para que o autor fosse buscá-la”, comentou o gestor.

Conforme Rodrigues, no dia do crime, o autor buscou a adolescente em uma motocicleta de cor azul e se passou pelo suposto filho dele. Na ocasião, a adolescente foi levada para um sítio abandonado, localizado na Estrada do Arrozal, na zona rural, onde passou a ser ofendida com palavras de baixo calão, ameaçada com uma faca para se despir e, em seguida, foi abusada sexualmente. Após consumar o ato, o indivíduo abandonou a adolescente e fugiu do sítio.