Suspeito é preso por furto a loja de roupas no Amazonas

De acordo com o escrivão de polícia André Chaparro, que responde interinamente pela 63ª DIP, o crime aconteceu durante a madrugada. Os policiais tomaram conhecimento da ação criminosa, foram ao estabelecimento e constataram que o forro do local estava danificado, e alguns itens haviam sido furtados.

Manaus/AM - Raimundo Neves, de 24 anos, foi preso um adolescente, de 14 anos, foi apreendido neste sábado (22), no município de Pauini, no interior do Amazonas. Eles são suspeitos de envolvimento em um furto a uma loja de roupas e calçados.

