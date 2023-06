Suspeito é preso por financiar tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Manaus

De acordo com os policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), o grupo já estava sendo investigado desde 2019, e nesta segunda-feira (12), as equipes saíram em diligências até a casa de Alexsandro, a fim de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra ele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.