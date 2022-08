Suspeito é preso enquanto vendia drogas em Manaus

A prisão ocorreu depois que Policiais Militares receberem uma denúncia de que o homem estaria vendendo drogas em uma área de mata na região. Ao chegar no local informado, os policiais encontraram com o suspeito 60 pinos de cocaína, 104 trouxinhas de maconha e 42 pedras de oxi, além de R$ 100. Além disso, o celular dele também foi apreendido.

Manaus/AM - Um homem identificado como Leonardo do Santos Souza, de 29 anos, foi preso nesta segunda-feira (08), no beco Letícia, bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus. Ele é suspeito de vender drogas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.