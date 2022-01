Suspeito é preso com munição de uso restrito ao tentar fugir da polícia no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, não identificado, foi preso nesta quinta-feira (13) com 80 munições calibre 9mm no município de Tabatinga, interior do Amazonas. A equipe policial estava em patrulhamento quando recebeu uma denúncia de que nas proximidades do Centro do Idoso, um homem estaria vendendo drogas no referido endereço. Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, ao chegar ao endereço, o suspeito tentou fugir, sendo contido pelos policiais. No local foi encontrado 80 munições calibre 9mm e um aparelho celular. A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia Interativa de Polícia Civil (DRPC). Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.