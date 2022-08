Suspeito é preso com drogas escondidas dentro de mochila em Manaus

Manaus/AM - Raimundo Nonato de Araújo Filho, de 41 anos, foi preso nesta segunda-feira (22) com drogas escondidas em uma mochila. A prisão ocorreu no beco São José, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com policiais da Força Tática, o homem correu ao perceber a presença da polícia na área, no entanto, logo foi alcançado. Com ele foram apreendidos 500g de oxi, 706 trouxinhas de oxi, 534 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão e um celular.

Ele foi preso e o material foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).