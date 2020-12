Suspeito é detido por populares após assalto a drogaria em Manaus

Manaus/AM. - Um homem, de identidade não revelada, foi preso nesta terça-feira (08), na rua Vinte e Um, no bairro São José, zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de assaltar uma drogaria do bairro.

Testemunhas contaram à polícia que o homem teria usado uma arma de fogo para ameaçar os clientes. No entanto, ao tentar fugir, o suspeito foi rendido pela população até a chegada da polícia.

Com ele, foram encontrados a arma usada no crime, um revólver calibre 32 com munições intactas, além de R$ 400 em espécie. Ele foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde deve aguardar pelos procedimentos cabíveis.