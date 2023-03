Suspeito de torturar filha de empresário e roubar R$ 98 mil é preso no Amazonas

Manaus/AM - Armando Ferreira, 19, foi preso suspeito de torturar a filha de um empresário para roubar R$ 98 mil e objetos de valor. O crime aconteceu na casa da família da vítima, no bairro São Carlos, do município de Beruri, no interior do Amazonas.

De acordo com o investigador de polícia Utarciso Rodrigues, o caso ocorreu na madrugada do dia 11 de março deste ano, onde Armando, juntamente com outros suspeitos, adentraram no imóvel e anunciaram o assalto. “Durante a ação, a filha do empresário foi feita de refém e torturada pelos indivíduos.

Na época do crime, a Polícia Militar fez a prisão, em flagrante, de três homens por participação na ação criminosa. Os suspeitos informaram o paradeiro de Armando, que estava na casa de conhecidos em Anori, também no Amazonas.

Armando foi capturado e responderá por roubo majorado e ficará à disposição do Poder Judiciário, aguardando a transferência para Beruri.