Suspeito de torturar criança de 2 anos em Manaus nega agressões e acusa esposa

“Essa criança passou pela casa de vários familiares e apresenta todas essas lesões. Então primeiro é a negligência básica do pai e da mãe que teriam largado essa criança. Depois a responsabilidade de quem ficou responsável por essa criança (...) Então, com certeza há mais responsáveis por toda essa violência sofrida pelo menino”, explica.

A delegada afirma que além de Patrick, outras pessoas também serão responsabilizadas pela situação do menino, incluindo os pais que o abandonaram com a tia e o agressor.

O menino só foi levado para o hospital no dia seguinte, quando começou a apresentar convulsões e febre. Joyce ressalta ainda que ele foi deixado sozinho no hospital.

Ela afirma que no dia das agressões, o menino fez necessidades fisiológicas no chão da casa e por isso, o tio teria “aplicado a surra para corrigi-lo”, mas perdeu a noção.

Patrick já estava sendo procurado pela Polícia Civil desde o dia da internação do menino, que segue hospitalizado no Hospital Platão Araújo.

