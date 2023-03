Suspeito de tentar matar jovem a marretadas é preso em Manaus

Segundo a Polícia Civil, Kevem não aceitava que a vítima havia se envolvido com sua ex-companheira e por isso resolveu matá-lo com a ajuda de Carlos Eduardo. Os dois desferiram várias golpes de marreta na vítima, que sobreviveu ao ataque.

Manaus/AM - Carlos Eduardo Cardoso Colares, 20, foi preso nesta segunda-feira (20), suspeito tentar matar a marretadas um jovem, de 24 anos, junto com um comparsa no dia 12 janeiro deste ano, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte.

