Suspeito de tentar matar jovem a facadas durante briga é preso em Manaus

O indivíduo foi preso nas dependências do 30º DIP, no momento em que registrava um Boletim de Ocorrência (BO).

“Na época do fato, o homem não foi encontrado para responder ao processo, sendo decretada sua prisão preventiva no dia 5 de novembro de 2019, pela 1ª Vara do Tribunal do Júri”, explicou Duarte.

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso nesta terça-feira (2), por tentativa de homicídio de um jovem de 22 anos. O crime ocorreu no dia 18 de julho de 2014, por volta das 20h, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

