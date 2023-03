Suspeito de tentar matar homem a facadas em Manaus é preso no Maranhão

Manaus/AM - Uma operação conjunta da Polícia Civil do Amazonas juntamente a PC do Maranhão prendeu nessa terça-feira (7), um homem suspeito de assassinar José Antônio da Silva Lima no Pará e tentar matar no Amazonas.

O homem foi localizado e preso na cidade de Imperatriz, no Maranhão. O primeiro crime ocorreu em 2005 no Pará, enquanto o segundo ocorreu em setembro do ano passado em Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Pignata, pelo caso ocorrido no Pará, ele foi condenado a 16 anos de reclusão.

Segundo Pignata, o acusado também tinha mandado de prisão temporária pela tentativa de homicídio praticada em Manaus, ocasião em que desferiu sete facadas contra a vítima no bairro Tarumã, zona oeste.

O alvo conseguiu sobreviver. Uma coletiva de imprensa foi marcada para esta quarta-feira (8), para dar mais detalhes sobre os casos.