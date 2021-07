Suspeito de roubo é morto a tiros ao fugir de moto com o comparsa em Manaus

Por conta dos trabalhos da perícia, uma das faixas da via precisou ser interditada e causou lentidão no trânsito.

O outro suspeito conseguiu fugir antes que fosse identificado. Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estão no local realizando perícia. Nenhum armamento foi encontrado com o suspeito.

De acordo com policias da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava praticando assaltos na região do São José, com um amigo dele. Ao chegar na rotatória em frente ao T5, um outro motociclista teria atirado contra a dupla e um deles foi baleado e caiu.

