Suspeito de roubar R$ 200 mil durante assalto à casa lotérica é preso no Amazonas

Conforme o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, no dia do crime, o suspeito chegou ao local em uma motocicleta e esperou todos os clientes saírem, em seguida, rendeu os funcionários e os obrigou a levarem até o cofre, onde pegou o dinheiro.

Manaus/AM - Maxsuel Oliveira da Silva, de 27 anos, foi preso na quarta-feira (15), suspeito de roubar cerca de R$ 200 mil de uma casa lotérica, durante um assalto ocorrido no dia 25 de fevereiro, no município de Coari, interior do Amazonas.

