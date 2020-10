Suspeito de roubar R$ 12 mil de loja de veículos é preso em Manaus

Manaus/AM - Humberto Mendes da Silva, 28, o "Berê", foi preso na manhã de quarta-feira (14), suspeito de participar de um roubo ocorrido no dia 9 de outubro deste ano em uma revendedora de veículos, localizada na rua Visconde de Utinga, no bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), no dia do crime, 'Berê' e os comparsas entraram no estabelecimento, amarraram as vítimas e as espancaram. Elas foram trancadas no escritório da empresa.

Na ação, os suspeitos levaram a quantia de R$ 12 mil, aparelhos celulares e um veículo modelo Chevrolet Cobalt, que estava a venda no local.

Câmeras de segurança das proximidades flagraram os criminosos chegando em um veículo modelo Chevrolet Ônix, de cor branca. A polícia chegou até a pessoa que alugou o veículo para "Berê". Os dois carros foram apreendidos, tanto o de apoio como o roubado no dia do delito, ao longo das diligências.

Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida, além de cinco munições. Ele foi indiciado por posse de arma de fogo de uso restrito e irá responder também por roubo majorado e associação criminosa.

As investigações devem continuar para identificar o restante da quadrilha e averiguar a participação de "Berê" em outros crimes. Ele deve ser encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).