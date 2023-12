Suspeito de roubar celulares é preso no Amazonas

Manaus/AM - Policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, no interior do Amazonas, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (28), Cristiano Souza de Oliveira, 20, por roubo majorado em via pública, e corrupção de menores. Um adolescente de 17 anos também por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, na ocasião do fato, ocorrido na quarta-feira (27), Cristiano e o adolescente abordaram dois adolescentes em via pública e roubaram os aparelhos celulares deles.

“Iniciamos as investigações e, em menos de 24 horas, efetuamos a prisão de Cristiano e a apreensão do adolescente. O homem estava com um dos celulares roubado quando foi preso”, disse.

Procedimentos

Cristiano Souza de Oliveira responderá por roubo majorado e corrupção de menores e ficará à disposição da Justiça.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e ficará à disposição do Juizado Infracional.