Suspeito de roubar celular e cartões é procurado pela polícia em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita ampla divulgação da imagem de Ronaldo César da Silva Borges, 27, por envolvimento no roubo majorado de um aparelho celular. O crime ocorreu na terça-feira (04/07), na rua Carana, bairro Santa Etelvina, zona norte da capital amazonense.

